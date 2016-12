foto Ap/Lapresse

08:15

- Il blogger Alexiei Navalny, nemico giurato di Vladimir Putin, condannato due giorni fa a cinque anni per appropriazione indebita, è rientrato a Mosca dopo la sua liberazione dal carcere di Kirov. Navalny e la moglie sono arrivati nella capitale russa in treno. L'oppositore anti Putin è stato rilasciato su cauzione: si trova ora in libertà vigilata e non può lasciare Mosca.