06:39

- Le Farc, Forze armate rivoluzionarie della Colombia, hanno annunciato di aver catturato il mese scorso un militare americano, proponendo di liberarlo come "gesto" nell'ambito processo di pace con il governo colombiano. "Il soldato Kevin Scott Sutay è stato catturato il 20 giugno. Abbiamo deciso di rilasciarlo per fare un gesto nel quadro delle trattative" sulla pace, si legge in un comunicato apparso su internet.