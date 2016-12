foto Ansa

05:48

- Human Rights Watch invita l'Italia "a continuare gli sforzi per ottenere giustizia rispetto agli abusi compiuti dalla Cia" nonostante la decisione di Panama di liberare l'ex capocentro della Cia a Milano, Robert Seldon Lady. "L'Italia ha fatto la storia come primo Paese a processare, e condannare, funzionari per le rendition e le torture" e "dovrebbe arrivare alla fine del processo di accertamento delle responsabilità cominciato", afferma l'ong.