foto Dal Web 18:46 - Un uomo di 45 anni è morto dopo aver vinto un concorso per bevitori di birra, a Murcia, nel sud della Spagna. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia e citate dall'agenzia Efe, durante le festività per la Vergine del Carmine di Moraleda Meseguer, l'uomo ha ingurgitato quasi 7 litri di birra in solo 20 minuti, dopo di che ha cominciato a sentirsi male e a vomitare. - Un uomo di 45 anni è morto dopo aver vinto un concorso per bevitori di birra, a, nel sud della. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia e citate dall'agenzia Efe, durante le festività per la Vergine del Carmine di Moraleda Meseguer, l'uomo ha ingurgitato quasi, dopo di che ha cominciato a sentirsi male e a vomitare.

Le festività sono state sospese in segno di lutto, mentre la salma è stata sottoposta ad autopsia. Un'inchiesta dovrà accertare eventuali responsabilità nell'organizzazione del singolare concorso. Alcuni testimoni hanno raccontato che Joaquin Alcaraz Gracia - questo il nome della vittima - quando ha alzato il trofeo al cielo per festeggiare il suo "record" non dava segni di malessere. Poco dopo, il tracollo. I presenti hanno cercato di rianimarlo ma, tra un conato di vomito e un altro, l'uomo non ha più ripreso i sensi.



Singolare la risposta di José Manuel Gracia, sindaco di La Tertia, località che ospita la kermesse. Il primo cittadino, per proteggere la competizione (ormai entrata nella viva tradizione del luogo), ha proposto di abbassare il consumo di litri di birra durante la gara da sei a due o tre.