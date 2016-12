Tgcom24 > Mondo > India, in aeroporto trovate 10mila piccole tartarughe in valigia pronte per l'imbarco

20.7.2013

Gli animali, di diverse varietà esotiche, sono stati scoperti nei bagagli di due passeggeri in un gate indiano prima che potessero decollare e lasciare il Paese per finire nel mercato illegale