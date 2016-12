Spazio, colloquio tra Letta e Parmitano

foto Da video 16:15 - Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha parlato con l'astronauta italiano, Luca Parmitano, che si trova a bordo della stazione spaziale internazionale, Iss. "Sono orgoglioso del mio Paese - ha detto Parmitano - in un momento in cui lo sport nazionale è parlare solo male dell'Italia. Io voglio dimostrare che c'è un'Italia giovane che ha voglia di fare". "Spero che messaggi simili vengano anche dalla Terra", ha replicato scherzando Letta. - Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha parlato con l'astronauta italiano, Luca Parmitano, che si trova a bordo della stazione spaziale internazionale, Iss. "Sono orgoglioso del mio Paese - ha detto Parmitano - in un momento in cui lo sport nazionale è parlare solo male dell'Italia. Io voglio dimostrare che c'è un'Italia giovane che ha voglia di fare". "Spero che messaggi simili vengano anche dalla Terra", ha replicato scherzando Letta.

Letta: "La prossima volta mi porti con Lei" - "La leadership italiana in campo spaziale è molto forte, marcata e consolidata. Noi vogliamo investire nella ricerca e nello spazio", ha detto il premier assicurando l'impegno italiano in nuovi investimenti. "Quando torna l'aspetto qui perché avrei tante domande da farle - ha aggiunto Letta - e se ha un posto per la prossima missione vorrei venire io".