06:02

- Un gran giurì federale americano ha incriminato sei colombiani per il sequestro e l'uccisione, a Bogotà, in Colombia, di un agente antidroga americano. L'agente, James Watson, è stato accoltellato in un taxi ed è poi morto in ospedale. I sei imputati avrebbero fatto parte di una banda dedita a sequestri a scopo di rapina nei taxi, in cui attiravano le vittime.