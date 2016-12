Miami, va all'asta la villa di Gianni Versace

foto Ap/Lapresse 01:51 - La villa di Miami in cui visse Gianni Versace e davanti alla quale lo stilista venne ucciso nel 1997, sarà messa all'asta a settembre, dopo il fallimento dell'attuale proprietario che l'aveva trasformata in hotel di lusso. La dimora del 1930, chiamata Casa Casuarina, "vale più di 50 milioni di dollari e ci aspettiamo che venga venduta per una somma ben superiore" ha detto Lamar Fischer, presidente dell'omonima casa d'aste. - La villa di Miami in cui visse Gianni Versace e davanti alla quale lo stilista venne ucciso nel 1997, sarà messa all'asta a settembre, dopo il fallimento dell'attuale proprietario che l'aveva trasformata in hotel di lusso. La dimora del 1930, chiamata Casa Casuarina, "vale più di 50 milioni di dollari e ci aspettiamo che venga venduta per una somma ben superiore" ha detto Lamar Fischer, presidente dell'omonima casa d'aste.

La magione, che ha una superficie di oltre 2.100 metri quadrati con 10 stanze, 11 bagni e una piscina a mosaico da 16 metri delineata in oro a 24 carati. Situata su Ocean Drive, la proprietà (acquistata nel 1992 da Versace, che spese 33 milioni di dollari per ristrutturarla aggiungendo una nuova ala) è stata in vendita per oltre un anno alla cifra di 125 milioni di dollari; il prezzo è stato quindi abbassato a 75 milioni. Ma non trovando acquirenti ora andrà all'incanto con un prezzo a base d'asta di 25 milioni.