foto Ap/Lapresse

- Il presidente Barack Obama ha "incoraggiato" il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una telefonata "a continuare a lavorare con il segretario di Stato John Kerry per riprendere i negoziati con i palestinesi il più presto possibile". Lo rende noto la Casa Bianca in una nota. Obama e Netanyahu hanno affermato "l'importanza del continuo stretto coordinamento tra Stati Uniti e Israele su una serie di questioni relative alla sicurezza", si legge.