foto Ap/Lapresse

00:45

- Robert Lady, l'ex capo della Cia a Milano che ebbe un ruolo di primo piano nella vicenda di Abu Omar, sarebbe stato fermato per caso a Panama, dove era entrato dal Costa Rica con un visto turistico. Lo affermano fonti locali. Secondo le stesse fonti, l'ex 007 sarebbe stato bloccato alla frontiera di "Paso Canoas" per non aver pagato una tassa di ingresso nel Paese quale turista.