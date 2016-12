foto Ansa

- Il presidente ad interim dell'Egitto, Adly Mansour, parla per la prima volta alla nazione e promette di impegnarsi per garantire la "sicurezza e la stabilità del Paese", nonostante ci siano "molti che ci vogliono vedere nel caos, in un circolo vizioso di sangue e violenza". In un discorso trasmesso dalla tv di stato, all'indomani di nuove proteste, Mansour afferma che "non ci faremo intimidire da coloro che uccidono innocenti".