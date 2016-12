foto LaPresse

20:55

- E' emergenza caldo in Inghilterra, dove nei primi nove giorni di afa si contano tra i 540 e i 760 morti per complicazioni causate dalle alte temperature. Lo rivela uno studio della London School of Hygiene and Tropical Medicine commissionato dal quotidiano britannico Times. Nelle ultime ore, in Gran Bretagna, la colonnina di mercurio ha toccato i 30 gradi. A rischio, in particolare, c'è chi soffre di patologie respiratorie o cardiache.