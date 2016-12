Caso Abu Omar, preso ex agente della Cia

foto Ap/Lapresse Correlati Abu Omar, graziato colonnello Usa della Nato

Abu Omar, condannati gli ex vertici del Sismi: 10 anni a Nicolò Pollari e 9 a Marco Mancini 01:02 - Catturato a Panama Robert Lady, ex capocentro della Cia coinvolto nel caso Abu Omar. Il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha firmato la richiesta di fermo provvisorio e ora ci sono due mesi per chiedere l'estradizione. - Catturato a Panama Robert Lady, ex capocentro della Cia coinvolto nel caso Abu Omar. Il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha firmato la richiesta di fermo provvisorio e ora ci sono due mesi per chiedere l'estradizione.

Fermato per caso - Robert Lady sarebbe stato fermato per caso a Panama, dove era entrato dal Costa Rica con un visto turistico. Lo affermano fonti locali. Secondo le stesse fonti, l'ex 007 sarebbe stato bloccato alla frontiera di "Paso Canoas" per non aver pagato una tassa di ingresso nel Paese richiesta ai turisti.



A rischio l'asse Washington-Roma - L'arresto di Bob Lady riapre il caso Abu Omar e rischia di creare tensioni sull'asse Usa-Italia. E' il timore di Washington che non potrà mai accettare di estradare in un altro Paese un proprio cittadino, mente del rapimento dell'ex imam di Milano e sospettato di essere un terrorista. L'Italia ha due mesi di tempo per formalizzare la richiesta di estradizione. Ma sa che Obama difficilmente consegnerà Lady. Una recente visita del presidente Giorgio Napolitano negli Stati Uniti da Barack Obama aveva allentato le tensioni sulla vicenda Omar. Ma ora, il caso si riaccende. Il presidente Obama potrebbe decidere di discutere della questione con i massimi responsabili del governo italiano a settembre, al summit del G20 di San Pietroburgo e all'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. E risolvere così il delicato caso.



L'ex Guardasigilli, Paola Severino, a fine dicembre aveva deciso di diffondere ricerche in campo internazionale per uno solo dei 23 americani che sono stati condannati in via definitiva per il sequestro di Abu Omar, appunto l'ex capo della Cia di Milano Robert Seldon Lady, anche se la Procura generale di Milano aveva chiesto provvedimenti analoghi per tutti i condannati.







L'ex ministro, dopo una valutazione su ciascuna delle richieste, aveva deciso di inviare l'istanza solo per Lady, che il 19 settembre è stato condannato dalla Cassazione a una pena superiore, 9 anni, contro i 7 anni degli altri 22 esponenti della Cia.



L'ex imam di Milano, Abu Omar fu sequestrato il 17 settembre 2003 da uomini della Cia e trasferito in Egitto. L'operazione fu giustificata come una "extraordinary rendition", il sequestro di un sospetto terrorista effettuato al di fuori delle procedure legali. Ne scaturì un'inchiesta della Procura di Milano condotta dai pm Armando Spataro e Ferdinando Enrico Pomarici che chiamò in causa anche esponenti dei servizi italiani.