Russia, cinque anni di carcere per Navalny

foto Ap/Lapresse 14:08 - Il leader dell'opposizione russa, Alexei Navalny, è stato condannato a cinque anni di carcere per furto di legname da una società statale, in una sentenza che potrebbe impedirgli di sfidare Vladimir Putin alla presidenza. La pubblica accusa aveva chiesto al tribunale sei anni di carcere per Navalny, pena che lo avrebbe tenuto in prigione ben oltre le prossime elezioni presidenziali nel 2018.

Navalny, 37 anni, figura emersa come leader dalla serie di manifestazioni contro Putin nel 2012, è stato condotto via dall'aula da agenti di polizia. L'uomo, il più importante leader dell'opposizione ad andare in giudizio dai tempi dell'Unione Sovietica, sostiene che l'accusa di aver organizzato il furto di legname per un valore di almeno 16 milioni di rubli quand'era consulente del governatore di Kirov nel 2009 sarebbe in realtà motivata politicamente per la sua opposizione al Cremlino.



I timori dell'Ue sulla vicenda - Le condanne di Alexei Navalny e del co-imputato Pyotr Ofitserov suscitano "preoccupazione" e sollevano "seri interrogativi" sul rispetto dello stato di diritto in Russia. E' quanto ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza Catherine Ashton.