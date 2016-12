Usa, scandalo automobili "spiate"

foto Reuters 07:17 - Grazie a piccole telecamere in grado di leggere le targhe delle automobili, la polizia americana sta creando grandi database sui movimenti di milioni di automobilisti, "immagazzinando più dati di quanto non sia necessario". Lo denuncia un rapporto di Liberties Union (Aclu), una delle principali organizzazioni Usa per la difesa dei diritti civili. Si tratta di telecamerine montate normalmente sulle pattuglie di polizia o ai bordi delle strade. - Grazie a piccole telecamere in grado di leggere le targhe delle automobili, la polizia americana sta creando grandi database sui movimenti di milioni di automobilisti, "immagazzinando più dati di quanto non sia necessario". Lo denuncia un rapporto di Liberties Union (Aclu), una delle principali organizzazioni Usa per la difesa dei diritti civili. Si tratta di telecamerine montate normalmente sulle pattuglie di polizia o ai bordi delle strade.

I numeri delle targhe delle automobili vengono registrati per poter verificare in breve tempo se si tratta di veicoli rubati o coinvolti in qualche crimine. Ma in ogni caso, i dati raccolti, tra cui il luogo e l'ora, vengono poi memorizzati in database della polizia, in alcuni casi per settimane, in altri per sempre, è scritto nel rapporto, di cui riferisce il Washington Post.



Usare tali dati "per sviluppare grandi contenitori di informazioni su dove viaggino gli americani non e' appropriato", ha affermato Chaterine Crump, dello staff legale della Aclu e coautrice del rapporto, intitolato "Sei monitorato: come lettori targhe vengono utilizzati per registrare i movimenti degli americani".



Secondo la polizia, il sistema consente agli investigatori di ricostruire i movimenti di indagati, prima e dopo i loro eventuali crimini, ma secondo la Aclu, che in linea di principio non e' contraria, in molti casi la raccolta dei dati da parte della polizia è ben più ampia di quanto non sia necessario. Nel rapporto si afferma che "solo una frazione dell'uno per cento" dei dati raccolti con la lettura delle targhe si rivela di interesse per le forze di polizia e una percentuale ancora minore porta ad un arresto. In Maryland, ad esempio, per ogni milione di targhe catalogate, solo 47 vengono in media associate ad un crimine.