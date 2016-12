Mandela day, Madiba compie 95 anni

foto Afp 12:28 - Il presidente americano, Barack Obama, fa gli auguri a Nelson Mandela in occasione del suo 95/mo compleanno, anche a nome degli Usa e di sua moglie Michelle, così come a Graca Machel, alla famiglia Mandela e al governo del Sudafrica, che celebrano oggi per il quinto anno la giornata internazionale a lui dedicata: il Mandela Day. In una nota diffusa dalla Casa Bianca, Obama ricorda come la la sua famiglia sia "profondamente commossa". - Il presidente americano, Barack Obama, fa gli auguri a Nelson Mandela in occasione del suo 95/mo compleanno, anche a nome degli Usa e di sua moglie Michelle, così come a Graca Machel, alla famiglia Mandela e al governo del Sudafrica, che celebrano oggi per il quinto anno la giornata internazionale a lui dedicata: il Mandela Day. In una nota diffusa dalla Casa Bianca, Obama ricorda come la la sua famiglia sia "profondamente commossa".

Obama ha ricordato quando ha visitato l'ex cella di Mandela a Robben Island, durante la recente visita in Sudafrica, e afferma che trarrà "sempre forza e ispirazione dal suo straordinario esempio di coraggio morale, gentilezza e umiltà". Nel Mandela Day, aggiunge il presidente americano, tutti hanno ovunque ''l'opportunità di onorare Madiba'', un uomo che ''ha mostrato al suo popolo, e al mondo, il sentiero della giustizia, eguaglianza e libertà".



Intanto le condizioni di Mandela, sempre ricoverato in ospedale da oltre un mese, rimangono preoccupanti, anche se i medici segnalano un lento miglioramento. Mandela avrebbe infatti fatto "enormi progressi nelle sue condizioni di salute", dice la figlia Zindz e "potrebbe quindi essere presto dimesso". Il Premio Nobel per la pace dal suo letto d'ospedale guarda la televisione ascoltando con le cuffie, sorride ai familiari e li saluta con le mani, ha raccontato la donna.