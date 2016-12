Giocatore di poker italiano si suicida in Perù

15:16 - Il noto giocatore di poker Alessandro Bastianoni, 48 anni, è stato trovato morto a Lima. Il pokerista italiano si trovava a Miraflores, lussuoso quartiere della capitale peruviana, dove si sarebbe suicidato una decina di giorni fa, anche se la notizia è trapelata solo oggi. I media locali infatti hanno rivelato che Bastianoni avrebbe perso al tavolo una somma attorno ai 600mila dollari. Il suo corpo si trovava in un appartamento.

L'asso del poker non dava sue notizie dallo scorso 6 luglio, quando la fidanzata lo sentì telefonicamente. La donna, che si chiama Yeinni Ospina e vive in Colombia, ha raggiunto il Perù per ritrovarlo, avvertendo l'ambasciata italiana del posto. La polizia è poi risalita al luogo del tragico gesto dalle chiamate effettuate dal suo cellulare. Accanto al corpo una lettera e del veleno.