- Un uomo si è barricato in un ufficio dei servizi sociali del comune di Versailles, alle porte di Parigi. Armato di un coltello e di esplosivi, ha minacciato di far saltare tutto, ma le motivazioni del suo gesto non sono ancora note. L'uomo aveva anche tentato di prendere in ostaggio una donna, che è però riuscita a fuggire. Sul posto sono pronte a intervenire le forze speciali della polizia.