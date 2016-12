Snowden, Putin frena sull'asilo politico

foto Ansa Correlati Snowden chiede asilo a Mosca

08:33

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha fatto sapere che i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti sono più importanti di "beghe sulle attività dei servizi segreti", riferendosi al caso dell'ex spia americana Edward Snowden. Nonostante la presa di posizione di Putin, per la "talpa" del Datagate resta in teoria sul tavolo l'opzione dell'asilo temporaneo in Russia, sulla cui decisione il Cremlino non ha formalmente potere.