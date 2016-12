Usa, morta la reginetta 13enne dei videotutorial di make up: da anni combatteva il cancro

23:08 - In Italia il suo nome è sconosciuto, ma per molti teenager stelle e strisce Talia Joy Castellano, 13 anni, era una vera e propria star della rete. A fare di lei una "reginetta online" sono stati i suoi video tutorial di make up: Talia stava combattendo due forme di cancro, un neuroblastoma e la leucemia, e alternava la chemioterapia a consigli su rossetti e ombretti. E' morta martedì all'ospedale di Orlando, in Florida. In uno dei suoi filmati la stessa Talia l'anno passato aveva rivelato di aver deciso di non sottoporsi a un trapianto di midollo osseo, scegliendo invece di "vivere il tempo che mi resta".