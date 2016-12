foto Afp

05:57

- Cuba afferma che la nave nordcoreana fermata a Panama era stata caricata in uno dei suoi porti con 10mila tonnellate di zucchero e 240 tonnellate di "obsoleti armamenti difensivi". Gli armamenti erano diretti in Corea del Nord per riparazioni e includevano due batterie antiaeree, nove missili disassemblati e due aerei Mig-21: tutto materiale di era sovietica costruito nella metà del secolo scorso.