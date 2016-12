foto LaPresse

- Il governo italiano persegue "l'obiettivo del rientro in Italia in tempi rapidi dei due militari, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, dall'India". E' quanto ha sottolineato il ministro degli Esteri, Emma Bonino, al collega indiano, Salman Khurshid, in un incontro a Budapest, ribadendo "il forte auspicio di una rapida conclusione delle indagini e del processo ai marò".