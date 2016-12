foto Ansa

13:20

- Sono oltre 400 i manifestanti arrestati in Egitto, per gli scontri avvenuti in nottata al Cairo fra i sostenitori del deposto presidente Morsi e le forze dell'ordine. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dall'agenzia Mena secondo le quali le vittime sono due e i feriti 176 dei quali tre ufficiali e 14 agenti di polizia.