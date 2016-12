Messico, preso capo dei Los Zetas

foto Reuters 12:39 - Miguel Angel Trevino, 42enne conosciuto come "Z-40" e considerato il capo del cartello del narcotraffico Los Zetas, è stato arrestato durante un'operazione della Marina militare messicana. Trevino è stato arrestato insieme ad altre due persone vicino a Nuevo Laredo, al confine con gli Stati Uniti. Trevino è accusato, tra l'altro, di aver riciclato proventi del traffico di droga attraverso corse di cavalli. - Miguel Angel Trevino, 42enne conosciuto come "Z-40" e considerato il capo del cartello del narcotraffico Los Zetas, è stato arrestato durante un'operazione della Marina militare messicana. Trevino è stato arrestato insieme ad altre due persone vicino a Nuevo Laredo, al confine con gli Stati Uniti. Trevino è accusato, tra l'altro, di aver riciclato proventi del traffico di droga attraverso corse di cavalli.

La sua cattura rappresenta un duro colpo per gli Zetas, nati alla fine degli anni '90 da un gruppo di élite che uscì dall'esercito messicano per mettersi in proprio nelle fila del crimine organizzato.



Trevino era uno degli uomini più ricercati al mondo: il dipartimento di Stato americano offriva 5 milioni di dollari per avere informazioni su di lui. Anni fa era agli ordini del noto capo del cartello del Golfo Osiel Cardenas, da tempo in carcere negli Usa. Poi però era passato agli Zetas, dove divenne un boss molto potente grazie alla disponibilità di ingenti risorse finanziarie e ottime reti di comunicazioni.



Noto per i tradimenti e le esecuzioni degli avversari, oltre che per la crudeltà (faceva bruciare i cadaveri dei suoi rivali per eliminare ogni traccia), divenne il capo degli Zetas quando prese il posto di Heriberto Lazcano, "Il Lazca", ucciso nell'ottobre 2012. Secondo alcune fonti, 'Z-40' riusciva a gestire l'invio dal Messico negli Stati Uniti di centinaia di chilogrammi di cocaina, oltre a partecipare al contrabbando della droga dal Guatemala agli Usa.



Con lui alla guida, gli Zetas erano passati dal business classico del narcotraffico ad altri "affari", quali la tratta degli esseri umani, la prostituzione e l'alcol, non solo in Messico, ma anche nei paesi del Centroamerica e in alcune aree del sud degli Stati Uniti.



'Z-40' era stato vicino alla cattura nell'aprile 2010, mentre era il numero due degli Zetas: riuscì a scappare per poco durante una sparatoria con soldati dell'esercito messicano nel ranch "Los Martinez" in un villaggio di Camargo, nello stato di Chihuahua. Suo fratello, Josè, venne invece catturato nel giugno 2012 negli Stati Uniti: gli investigatori lo scoprirono perché a nome degli Zetas gestiva diversi affari nel mondo dei cavalli da corso per riciclare denaro sporco.