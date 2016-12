Gb, morta nuotando nella Manica

20:08 - Una donna britannica è morta ieri a Boulogne mentre tentava di attraversare la Manica a nuoto per beneficenza, a favore di un istituzione per l'assistenza di bambini malati. A dare l'allarme su Susan Taylor, trentenne, inizialmente era stata la sorella. Su Facebook aveva scritto che la donna era "improvvisamente collassata" in acqua, poi soccorsa da un'imbarcazione di salvataggio. Oggi il Foreign Office ha confermato la notizia del decesso.