- Il primo ministro spagnolo, Mariano Rajoy, è nell'occhio del ciclone per uno scandalo su presunti finanziamenti illeciti al suo partito popolare. Rajoy, tuttavia, ha escluso le sue dimissioni, chieste dall'opposizione. "Difenderò la stabilità politica", ha detto. Per i media iberici l'ex tesoriere del Partito Popolare, Luis Barcenas, avrebbe ammesso oggi ai pm di aver tenuto una contabilità in nero e di aver consegnato contanti per 3 anni a Rajoy.