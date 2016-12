foto Ansa

13:00

- Un ragazzo pachistano della provincia del Punjab è stato condannato all'ergastolo per aver violato la severissima legge anti-blasfemia in vigore nel Paese. Il giovane, Sajjad Masih, cristiano, era stato arrestato per aver mandato alcuni sms in cui insultava l'Islam a un religioso musulmano e ad altre persone. Oltre che alla prigione a vita, il tribunale lo ha anche condannato a un'ammenda di 200mila rupie pakistane, pari a circa 2mila dollari.