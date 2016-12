Indonesia, ressa alla fine di un incontro di boxe: 17 persone uccise dalla calca

foto Ap/Lapresse 07:50 - Diciassette persone sono morte nella provincia indonesiana di Papua travolte dalla calca creatasi al termine di un incontro di boxe. Lo rendono noto fonti di polizia. "Diciassette persone, tra le quali 12 donne, sono morte ed altre 38 sono rimaste ferite e sono state ricoverate", spiega un portavoce della polizia provinciale. - Diciassette persone sono morte nella provincia indonesiana di Papua travolte dalla calca creatasi al termine di un incontro di boxe. Lo rendono noto fonti di polizia. "Diciassette persone, tra le quali 12 donne, sono morte ed altre 38 sono rimaste ferite e sono state ricoverate", spiega un portavoce della polizia provinciale.

La calca si sarebbe sviluppata in seguito alle violenze fatte scoppiare da supporter in collera per la sconfitta del loro beniamino. Circa 1.500 le persone che stavano assistendo al match, organizzato nella città di Nabire, sulla costa nord della Nuova Guinea indonesiana.



I tifosi arrabbiati hanno cominciato a lanciare sedie e "tutti si sono precipitati verso l'uscita", spiega un testimone, aggiungendo che "decine di persone sono state calpestate nel fuggifuggi generale". Nel 2011 due persone sono rimaste uccise dalla calca in uno stadio di Giacarta, durante una partita di calcio.