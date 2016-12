foto Ansa

23:04

- "La giuria ha parlato". Così il presidente americano, Barack Obama, commenta l'assoluzione di George Zimmerman, chiedendo il rispetto per la famiglia del giovane di colore Trayvon Martin e lanciando un appello per "una calma riflessione". "Dobbiamo ora chiedere a noi stessi - ha detto Obama - se stiamo realmente facendo tutto il possibile per aumentare la comprensione reciproca all'interno della nostra comunità".