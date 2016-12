foto Ansa

- "Continuavano a gridarmi in italiano. Non capivo esattamente cosa dicessero. L'unica cosa che ho potuto distinguere in questa serie di offese fu 'Puttana russa'". Così scrive Alma Shalabayeva in un documento pubblicato dal Financial Times in cui racconta cosa accadde la notte in cui fu ordinato il blitz nella villa di Casal Palocco.