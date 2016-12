foto Ap/Lapresse

17:45

- Almeno 13 persone sono rimaste uccise oggi nel quartiere periferico di Qabun a Damasco, dove centinaia di famiglie di residenti si trovano bloccate in casa. Sono infatti assediate da cecchini del regime che stanno presidiando la zona, secondo l'Osservatorio siriano dei diritti umani. In quel quartiere, dice ancora l'ong, manca cibo e alcune famiglie non hanno nulla da dare da mangiare ai loro figli.