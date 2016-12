foto Reuters

09:45

- Una turista australiana di 23 anni è stata incornata al torace a Pamplona nell'ultimo giorno della festa di San Firmino, in cui la gente corre davanti ai tori liberati per le strade della città. La donna è stata operata ed è in gravi condizioni. Secondo fonti ospedaliere, nella corsa di oggi sarebbero state ferite anche altre quattro persone.