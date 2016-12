foto Ap/Lapresse

02:01

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, si è detto "indignato" per l'uccisione di sette caschi blu tanzaniani e il ferimento di altri 17 (tra cui due donne) in un attacco nel Darfur. Ban ha "condannato questo odioso attacco contro l'Unamid, il terzo in tre settimane", aggiungendo di attendersi dal governo del Sudan che "agisca in fretta per portare davanti alla giustizia i responsabili".