Pamplona, 23 feriti all'encierro

21:21 - A Pamplona anche oggi è scorso sangue. Non quello dei tori, ma quello di 23 persone che volevano sfidare gli animali e che hanno perso. Il "disastro" è stato causato da un "tappo umano": una delle porte di accesso all'arena era chiusa parzialmente, e quando la marea di corridori vi è arrivata non è riuscita a entrare, subendo l'arrivo ad alta velocità dei tori. La maggioranza dei feriti, però, ha subito lesioni per la calca e non a causa di cornate.