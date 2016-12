foto Ansa

20:02

- Sette Caschi Blu sono stati uccisi e altri 17 feriti in un attacco a colpi di arma da fuoco messo a segno da sconosciuti in Darfur, turbolenta regione del Sudan. E' successo a Khor Abeche località nel sud del Darfur. Lo ha riferito un comunicato delle forze UNAMID, che non rivela tuttavia la nazionalità dei militari coinvolti. Due dei feriti sono donne.