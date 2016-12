Mosca, scontro Tir-bus: 18 morti

foto Ansa Correlati Mosca, Tir si schianta contro bus: 18 morti

17:50

- Almeno 18 persone sono morte e 29 sono rimaste ferite in un incidente tra un camion e un bus su cui viaggiavano dei bambini, a Oznobichino, nei pressi di Mosca. Lo riferisce il ministero delle Situazioni d'urgenza russo senza fornire ulteriori dettagli. Secondo la polizia stradale l'autobus è stato spezzato in due dopo essere stato colpito dal camion che trasportava ghiaia. Sembra che il conducente del Tir non abbia rispettato una precedenza.