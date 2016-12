foto Ansa

16:17

- Il governo di Astana ha precisato che Alma Shalabaieva, la moglie del dissidente kazako Ablyazov rimpatriata lo scorso maggio con la figlia, "non è in prigione o agli arresti domiciliari" ma ha obbligo di residenza ad Almaty perché "sotto inchiesta sul rilascio del passaporto per il marito e i famigliari in cambio tangenti".