09:43

- "Le continue tensioni di piazza e le violenze aumentano ogni giorno le preoccupazioni per l'Egitto. E' più che mai cruciale e urgente che si ritorni ad una dialettica democratica per avviare la transizione inclusiva". Lo ha affermato il ministro degli esteri Emma Bonino. "Ma ciò non si realizzerà finché dureranno le misure eccezionali e non saranno ristabilite per gli egiziani le libertà fondamentali, ha aggiunto.