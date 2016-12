foto Reuters

08:04

- I ministri degli Esteri di Turchia e Iran Ahmet Davutoglu e Ali Akbar Salehi hanno chiesto un immediato cessate il fuoco in Siria, in occasione del mese sacro del Ramandam. "Il Ramadam è una buona occasione per un cessate il fuoco. Lanciamo ufficialmente un appello alle due parti. Speriamo che possa essere un punto di partenza per una soluzione", ha affermato Salehi, citato da Hurriyet online.