- Il presidente americano Barack Obama e il re dell'Arabia Saudita Abdullah bib Abd al-Aziz hanno avuto un colloquio telefonico nel corso del quale hanno sottolineato la loro preoccupazione per la situazione in Egitto e in Siria. Lo rende noto la Casa Bianca. Sull'Egitto i due leader si sono detti d'accordo sulla necessita' che sia garantita la stabilita' del Paese. Obama ha quindi espresso la sua preoccupazione per le recenti violenze.