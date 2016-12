foto Ap/Lapresse

00:11

- E' salito ad almeno 31 morti il bilancio delle vittime di un attentato kamikaze con esplosivo questa sera in un locale pubblico di Kirkuk, nel nord dell'Iraq. Lo scoppio è avvenuto in una sala da the dove la gente era riunita per la rottura del digiuno del Ramadan. Non ci sono ancora state rivendicazioni. Kirkuk si trova in una zona ricca di petrolio e contesa fra il governo di Baghdad, controllato dagli sciiti, e i curdi del Nord.