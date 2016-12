Francia, treno deraglia: almeno 6 morti

foto Twitter Correlati Francia: un treno deraglia vicino a Parigi, diverse vittime 01:44 - Un treno è deragliato nella stazione di Bretigny-sur-Orge, nel dipartimento dell'Essonne, nella regione di Parigi. Secondo le autorità locali ci sarebbero almeno sei morti e diciannove feriti. Il convoglio, un Intercity, era diretto a Limoges. Al passaggio nella stazione, sulla linea suburbana della banlieue parigina, si è inclinato su un lato, abbattendo parte della pensilina e dei fili elettrici. - Unnella stazione di, nel dipartimento dell'Essonne, nella. Secondo le autorità locali ci sarebbero almeno. Il convoglio, un Intercity, era diretto a Limoges. Al passaggio nella stazione, sulla linea suburbana della banlieue parigina, si èe dei fili elettrici.

Diversi feriti sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Impossibile al momento determinare le cause del dramma. La linea è stata interrotta, e la società ferroviaria Sncf ha attivato una cellula di crisi.



Sul treno, secondo quanto riferito dall'operatore ferroviario Sncf, al momento dell'incidente c'erano circa 350 persone. Sul posto almeno 50 agenti di polizia e pompieri, riferisce il canale all news Bfm Tv, oltre a numerosi medici specializzati nell'intervento di urgenza in situazioni con "molte vittime".



Il bilancio ufficiale dei feriti è al momento di 19 persone in condizioni gravi. Di queste, nove sono molto gravi. Molte persone sono rimaste a lungo incastrate all'interno dei vagoni.



La prima ipotesi che circola sulle causa del deragliamento è quella di un problema a uno scambio all'ingresso della stazione, dato che nell'area erano recentemente stati effettuati lavori proprio su binari e scambi dopo la segnalazione di un malfunzionamento.



Il presidente delle ferrovie: una catastrofe - "E' una catastrofe": queste le prime parole di Guillaume Pepy, il presidente della Sncf, la società che gestisce le ferrovie francesi. Un numero verde sarà attivato al più presto. "E' prematuro fare ipotesi e congetture" sulle cause dell'incidente, ha aggiunto Pepy sottolineando che inchieste "trasparenti" sono già in corso e che gli "esperti" sono sul luogo dell'incidente. "Il nostro primo pensiero - ha detto ancora il presidente della Sncf - va alle vittime e alle loro famiglie. E' una catastrofe che sconvolge l'intera opinione e tutte le persone che viaggiano regolarmente in treno".