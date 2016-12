Parla il bimbo di 5 anni arrestato: "Ho lanciato una pietra e i soldati sono venuti verso di me"

16:57 - Parla il bambino palestinese di 5 anni, colpevole di aver scagliato una pietra contro un auto di un colono e arrestato dalla polizia israeliana. "Ho tirato una pietra e i soldati sono venuti verso di me", dice in un video. A parlare anche il padre che dopo l'incidente è stato chiamato dalle forze dell'ordine. "Volevano incatenare mio figlio", dice. "Poi mi hanno bendato e legato. Gli ho detto che non potevano farlo perchè era contro la legge".