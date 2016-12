foto Ap/Lapresse

- "Non sarò ridotta al silenzio dai talebani". Lo ha affermato Malala Yousafzai, 16enne pachistana attivista per i diritti umani, intervenendo all'Onu, dove ha incontrato il segretario generale Ban Ki-moon. "Quando mi hanno sparato la paura è morta, così come l'essere senza speranza", ha aggiunto sottolineando che gli estremisti hanno paura del cambiamento. "L'Islam è una religione di pace e la pace è necessaria per l'istruzione", ha concluso.