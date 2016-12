foto Afp

06:28

- Cinque persone sono state uccise e centinaia di prigionieri sono in fuga dopo scontri in una prigione indonesiana ancora sotto il controllo dei detenuti. "Sono cinque le vittime della rivolta- spiegano fonti della polizia della provincia di Sumatra - . Si tratta di tre detenuti e altri due dipendenti dell'istituto". Un centinaio i prigionieri ancora in libertà.