Traffico esseri umani in Usa, arrestata principessa saudita

- Una principessa saudita è stata arrestata in California con l'accusa di traffico di esseri umani. Le manette per Meshael Alayban, 42 anni, sono scattate dopo la denuncia di una collaboratrice domestica che afferma di essere stata trattenuta contro la sua volontà in un appartamento della principessa da cui sarebbe fuggita. Per Alayban è stata fissata una cauzione di 5 milioni di dollari. Se condannata rischia fino a 12 anni di reclusione.