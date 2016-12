foto Reuters

00:50

- Il governo del Venezuela non ha ancora riceuvto una risposta dall'ex consulente dei servizi segreti americani, Edward Snowden, all'offerta di asilo di Caracas. Lo ha riferito il ministro degli Esteri venezuelano, Elías Jaua, a un vertice del Mercosur a Montevideo. Ricercato per spionaggio dagli Stati Uniti, Snowden, ex consulente dell'Agenzia di sicurezza nazionale Nsa, si è rifugiato dal 23 giugno nella zona di transito dell'aeroporto di Mosca.