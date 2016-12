foto Ap/Lapresse

- Due italiani sono stati arrestati a Salonicco, nel nord della Grecia, nel quadro dell'inchiesta su una lettera esplosiva che ha preso fuoco il 3 luglio, senza fare feriti, in un centro di smistamento postale a nord della capitale greca. La polizia è risalita ai due uomini dopo la rivendicazione del plico esplosivo fatta su un sito web dalla Fai, Federazione anarchica informale italiana. La missiva era per un funzionario di polizia in pensione.