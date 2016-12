Aereo San Francisco, le telefonate al 911 dopo lo schianto: "Aiutateci, ci sono feriti"

17:41 - La California Highway Patrol ha reso pubbliche le registrazioni delle telefonate fatte dai passeggeri del Boeing 777 dell'Asiana Airlines schiantatosi sabato durante un atterraggio di emergenza a San Francisco. Appena evacuato il veivolo, i passeggeri hanno dato l'allarme, per cercare di far soccorrere il prima possibile i feriti, ma a distanza di diversi minuti le ambulanze ancora non erano arrivate: "Dobbiamo essere sicuri che non ci siano esplosioni", avrebbe infatti spiegato un addetto del 911 in una telefonata.

“Ci sono persone gravemente ferite alla testa, siamo scesi da 20 minuti ormai, mezz’ora, non so”, dice una passeggera cercando di affrettare l’intervento dei soccorsi. E aggiunge: “Una donna è in fin di vita, noi stiamo cercando di salvarla”. Le telefonate si susseguono senza sosta e l’angoscia nelle voci dei superstiti cresce perché nel frattempo le ambulanze sono arrivate, ma i pochi medici giunti all’aeroporto non bastano a fronteggiare la drammatica situazione: “Ci sono solo un paio di mezzi di soccorso - si sente in un'altra telefonata - ma non sono sufficienti, ci sono ancora moltissimi feriti stesi a terra, aiutateci”