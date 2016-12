foto Ap/Lapresse

- Gli Stati Uniti hanno revocato il visto a un alto diplomatico siriano che cercava di entrare nel Paese per prendere servizio all'ambasciata di Siria a Washington. Lo ha riferito la portavoce del dipartimento di Stato, Jennifer Psaki. Secondo il Wall Street Journal l'uomo, Ali Daghman, sarebbe diventato il n. 2 dell'ambasciata. I dirigenti Usa ritengono che il regime siriano non sia più legittimo, motivo per cui Washington non lo riconosce più.